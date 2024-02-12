Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с миссией МВФ, чтобы обсудить подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования Украины.
Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине
Президент Зеленский заслушал доклады новых военных командующих о ситуации на фронтах, включая Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Запорожье, а также о действиях в Херсонской области и защите критической инфраструктуры от атак.
Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение
Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.
Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ
По данным Государственного центра занятости, на выплату заработной платы за участие в общественных работах уже выделено более 582 миллионов гривен.
ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg
Европейский союз предлагает впервые ввести торговые ограничения в отношении трех китайских компаний за содействие военным действиям россии на Украине в рамках новых санкций.
"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины
Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.
Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.
На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов
Энергетики восстановили электроснабжение более 40 000 потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате атаки российского беспилотника.
Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн
Рабочая группа при Одесской ОВА заблокировала ненужные тендеры на 370,5 млн грн, спасая громады от потенциальных потерь из-за переплаты на закупках.
Япония предоставит Украине почти две тысячи габионов для защиты критической инфраструктуры
Япония предоставит Украине 1800 габионов для защиты критической инфраструктуры, 320 из которых уже поставлено.