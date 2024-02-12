Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  293196 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  249682 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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08.02.24  •  289420 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317341 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250050 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208454 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с миссией МВФ, чтобы обсудить подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования Украины.

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Европейский союз предлагает впервые ввести торговые ограничения в отношении трех китайских компаний за содействие военным действиям россии на Украине в рамках новых санкций.

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Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.

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Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.

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Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов

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Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн

Рабочая группа при Одесской ОВА заблокировала ненужные тендеры на 370,5 млн грн, спасая громады от потенциальных потерь из-за переплаты на закупках.

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Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн

Япония предоставит Украине почти две тысячи габионов для защиты критической инфраструктуры

Япония предоставит Украине 1800 габионов для защиты критической инфраструктуры, 320 из которых уже поставлено.

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Япония предоставит Украине почти две тысячи габионов для защиты критической инфраструктуры