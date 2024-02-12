Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с руководством миссии Международного валютного фонда. Говорили о подготовке к третьему пересмотру программы Extended Fund Facility. О ходе встречи рассказали в пресс-службе Министерства финансов, передает УНН.

Благодарен МВФ за сотрудничество, результатом которого является внедрение эффективных политик и привлечение финансирования как от Фонда, так и других доноров. Экспертиза МВФ позволяет ускорять экономический прогресс Украины и быть устойчивыми перед существующими вызовами для финансовой системы. Приоритеты нашего сотрудничества остаются неизменными - выполнение Украиной условий, предусмотренных программой EFF, и мобилизация средств на неотложные нужды госбюджета. - отметил Сергей Марченко.

Деталли

Подготовка к третьему пересмотру четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) и финансирование бюджета на 2024 год стали основными темами на этой встрече.

По данным ведомства на 2024 год программой EFF предусмотрено 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине.

Следующая миссия МВФ в контексте подготовки к третьему пересмотру программы EFF начнется 17 февраля. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

В случае успешного пересмотра программы, Украина сможет получить следующий транш от Фонда объемом около 900 млн долларов США.

Во время встречи Министр финансов отметил, что дальнейшее функционирование программы МВФ является чрезвычайно важным, Украина ответственно выполняет совместно определенные условия сотрудничества.

Стороны также обсудили источники финансирования государственного бюджета Украины, включая международную помощь и внутренний долговой рынок. Было отмечено об уже существующих заверениях от партнеров на 2024 год, в частности от Японии, Великобритании, Норвегии, а также важное решение лидеров стран ЕС о начале 4-летнего инструмента Ukraine Facility.

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В Министерстве финансов отметили, что кроме привлечения внешнего финансирования, они ищут способы для увеличения внутренних ресурсов, уменьшая дефицит госбюджета. Развитие потенциала финансовой системы Украины является одним из приоритетных направлений сотрудничества украинской власти и экспертов МВФ. В частности, участники встречи говорили о дальнейших мерах для стимулирования доходов госбюджета и внутреннего рынка заимствований.

По результатам 2023 года налоговые и таможенные доходы государственного бюджета вернулись на довоенный уровень, а объемы выпущенных ОВГЗ увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом. Хотя, на данном этапе, внешнее финансирование продолжает играть важную роль, для нас критически важно и в дальнейшем создавать условия для роста внутренних доходов госбюджета. - отметил Сергей Марченко

Отмечается, что в 2023 году Минфин Украины привлек 4,5 млрд долларов США от МВФ в рамках EFF, из общего объема программы в 15,6 млрд долларов США. Нынешняя программа является частью пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов США.