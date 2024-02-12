Міністр фінансів України обговорив підготовку до третього перегляду програми розширеного фінансування МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду. Говорили про підготовку до третього перегляду програми Extended Fund Facility. Про перебіг зустрічі розповіли у пресслужбі Міністерства фінансів, передає УНН.

Вдячний МВФ за співпрацю, результатом якої є впровадження ефективних політик та залучення фінансування як від Фонду, так і інших донорів. Експертиза МВФ дозволяє пришвидшувати економічний прогрес України та бути стійкими перед існуючими викликами для фінансової системи. Пріоритети нашої співпраці залишаються незмінними – виконання Україною умов, передбачених програмою EFF, та мобілізація коштів на нагальні потреби держбюджету. — зазначив Сергій Марченко.

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Підготовка до третього перегляду чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) та фінансування бюджету на 2024 рік стали основними темами на цій зустрічі.

За даними відомства на 2024 рік програмою EFF передбачено 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.

Наступна місія МВФ у контексті підготовки до третього перегляду програми EFF розпочнеться 17 лютого. Експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

В разі успішного перегляду програми, Україна матиме змогу отримати наступний транш від Фонду обсягом близько 900 млн доларів США.

Під час зустрічі Міністр фінансів наголосив, що подальше функціонування програми МВФ є надзвичайно важливим, Україна відповідально виконує спільно визначені умови співпраці.

Сторони також обговорили джерела фінансування державного бюджету України, включаючи міжнародну допомогу та внутрішній борговий ринок. Було зазначено про вже існуючі запевнення від партнерів на 2024 рік, зокрема від Японії, Великобританії, Норвегії, а також важливе рішення лідерів країн ЄС про започаткування 4-річного інструменту Ukraine Facility.

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В Міністерстві фінансів відзначили, що окрім залучення зовнішнього фінансування, вони шукають способи для збільшення внутрішніх ресурсів, зменшуючи дефіцит держбюджету. Розвиток потенціалу фінансової системи України є одним із пріоритетних напрямів співпраці української влади та експертів МВФ. Зокрема, учасники зустрічі говорили про подальші заходи для стимулювання доходів держбюджету та внутрішнього ринку запозичень.

За результатами 2023 року податкові та митні доходи державного бюджету повернулись на довоєнний рівень, а обсяги випущених ОВДП збільшились вдвічі, порівнюючи з 2022 роком. Хоча, на даному етапі, зовнішнє фінансування продовжує відігравати важливу роль, для нас критично важливо і надалі створювати умови для зростання внутрішніх доходів держбюджету. — зауважив Сергій Марченко

Зазначається, що у 2023 році Мінфін України залучив 4,5 млрд доларів США від МВФ у межах EFF, із загального обсягу програми у 15,6 млрд доларів США. Нинішня програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.