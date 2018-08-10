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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Медведєв: нові санкції США будуть "оголошенням економічної війни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливі санкції США проти Росії можна буде вважати оголошенням економічної війни, і РФ потрібно буде на це реагувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Медведєв: нові санкції США будуть "оголошенням економічної війни"

"Розмови про майбутні санкції я б не хотів коментувати, але можу сказати одне: якщо піде щось типу заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то це можна буде назвати абсолютно прямо, це оголошення економічної війни. І на цю війну необхідно, потрібно буде реагувати - економічними методами, політичними методами, а, в разі необхідності, і іншими методами. І наші американські друзі це повинні розуміти", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня. Адміністрація США буде виконувати закон, згідно з яким проти Росії повинні бути введені санкції через отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, проте не повідомляє, чи слід очікувати другої хвилі передбачених цим нормативно-правовим актом обмежень.

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