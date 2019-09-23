Маліновський став кращим футболістом "Атланти" у матчі проти "Фіорентини"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський отримав високу оцінку за підсумками протистояння 4 туру Серії А між "Аталантою" і "Фіорентиною", повідомляє УНН з посиланням на WhoScored.
Клуб із Бергамо врятувався від домашньої поразки тільки на 5 компенсованій хвилині – 2:2. Голи за "фіалок" на свій рахунок записали Федеріко К'єза та зірковий новачок Франк Рібері, а у "Аталанти" відзначилися Йосип Ілічич і Тімоті Кастань.
Українець отримав найвищу оцінку в своїй команди за версією – 7,8. В його активі 42 точні передачі із 52, 3 виграні верхові дуелі. Оцінка 7,7 у автора голу Ілічича.
Натомість кращим у гостей став К'єза – 8,3, у Рібері – 8,1.
Варто відзначити, Маліновський має 4 проведених поєдинки у нинішньому сезоні за "Аталанту". Ця зустріч стала першою для українця в якій він провів увесь час на полі.
Крім того зауважимо, наразі "Аталанта" має в активі сім пунктів і посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці Серії А.