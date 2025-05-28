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Майже третина боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 372 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 216 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку. Сили оборони України завдають значних втрат окупантам.

Майже третина боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

Майже третина з 216 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2672 дронів-камікадзе та здійснили 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих об'єкти противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу росіян та 18 артсистем28.05.25, 08:05 • 2060 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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