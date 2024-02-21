Майже два тижні блукав лісом: на Черкащині знайшли чоловіка, який поїхав на авто та зник у лісовому масиві
Київ • УНН
39-річний чоловік, який зник у Черкасах 7 лютого після того, як поїхав на своєму автомобілі, був знайдений живим і неушкодженим у лісі біля річки Ірдинь після тривалих двотижневих пошуків за участю поліції, лісників, військових та небайдужих громадян.
До пошуків зниклого, який виїхав вранці 7 лютого на автомобілі Renault й за добу не повернувся додому, були залучені поліцейські кінологі, працівники поліції, нацгвардійці та небайдужі громадяни. Пошукові групи прочісували чагарники, болото, обстежили кілометри лісового масиву та нарешті знайшли зниклого громадянина, передає УНН із посиланням на ГУНП в Черкаській області.
Живим та неушкодженим знайшли 39-річного чоловіка, який зник у Черкасах 7 лютого. Його шукали поліцейські, лісівники, військові, нацгвардійці та небайдужі громадяни.
Як розповідають правоохоронці, про зникнення місцевого жителя до поліції 8 лютого повідомила жінка, яка розповіла, що вранці її брат поїхав на автомобілі Renault Duster й за добу додому не повернувся. Мобільний зв’язок з чоловіком теж обірвався.
Поліцейські перевірили в системі відеонагляду "Безпечна Черкащина", було встановлено, що автомобіль рухався в напрямку міста Сміла. Згодом до правоохоронців надійшла інформація про те, що неподалік села Балаклея, в лісовому масиві працівники лісового господарства виявили Renault Duster, проте чоловіка в машині не було.
Впродовж двох тижнів здійснювались пошуки: працювали поліцейські, кінологи, небайдужі громадяни та нацгвардійців; прочісували чагарники, болото, обстежили кілометри лісового масиву; використовували квадрокоптер та тепловізор.
21 лютого поблизу річки Ірдинь пошукова група знайшла чоловіка - він був знесилений, проте загрози життю та здоров’ю немає, повідомили медики.
З’ясувалося, що чоловік у лісі втратив орієнтир й не зміг знайти шлях до свого авто на незнайомій місцевості.
Вижити йому допомогло гілля дерев і трава замість їжі.
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