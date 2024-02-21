Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве
Киев • УНН
39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.
К поискам пропавшего, который выехал утром 7 февраля на автомобиле Renault и за сутки не вернулся домой, были привлечены полицейские кинологи, сотрудники полиции, нацгвардейцы и неравнодушные граждане. Поисковые группы прочесывали кустарники, болото, обследовали километры лесного массива и наконец нашли пропавшего гражданина, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Черкасской области.
Живым и невредимым нашли 39-летнего мужчину, который исчез в Черкассах 7 февраля. Его искали полицейские, лесоводы, военные, нацгвардейцы и неравнодушные граждане.
Как рассказывают правоохранители, об исчезновении местного жителя в полицию 8 февраля сообщила женщина, которая рассказала, что утром ее брат уехал на автомобиле Renault Duster и за сутки домой не вернулся. Мобильная связь с мужчиной тоже оборвалась.
Полицейские проверили в системе видеонаблюдения "Безопасная Черкасская область", было установлено, что автомобиль двигался в направлении города Смела. Впоследствии в милицию поступила информация о том, что недалеко от села Балаклея, в лесном массиве работники лесного хозяйства обнаружили Renault Duster, однако мужчины в машине не было.
В течение двух недель осуществлялись поиски: работали полицейские, кинологи, неравнодушные граждане и нацгвардейцы; прочесывали кустарники, болото, обследовали километры лесного массива; использовали квадрокоптер и тепловизор.
21 февраля вблизи реки Ирдынь поисковая группа нашла мужчину - он был обессилен, однако угрозы жизни и здоровью нет, сообщили медики.
Выяснилось, что мужчина в лесу потерял ориентир и не смог найти путь к своему авто на незнакомой местности.
Выжить ему помогли ветки деревьев и трава вместо еды.
Напомним,
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Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве
39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.
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