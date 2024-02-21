Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  8776 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  26639 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  123147 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  140719 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  137324 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  175490 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  288500 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  323825 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372056 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  289154 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 07:42  •  5707 просмотра

Read in English

39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.

К поискам пропавшего, который выехал утром 7 февраля на автомобиле Renault и за сутки не вернулся домой, были привлечены полицейские кинологи, сотрудники полиции, нацгвардейцы и неравнодушные граждане. Поисковые группы прочесывали кустарники, болото, обследовали километры лесного массива и наконец нашли пропавшего гражданина, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Черкасской области.

Живым и невредимым нашли 39-летнего мужчину, который исчез в Черкассах 7 февраля. Его искали полицейские, лесоводы, военные, нацгвардейцы и неравнодушные граждане. 

- говорится в сообщении.

Как рассказывают правоохранители, об исчезновении местного жителя в полицию 8 февраля сообщила женщина, которая рассказала, что утром ее брат уехал на автомобиле Renault Duster и за сутки домой не вернулся. Мобильная связь с мужчиной тоже оборвалась.

Полицейские  проверили в системе видеонаблюдения "Безопасная Черкасская область", было установлено, что автомобиль двигался в направлении города Смела. Впоследствии в милицию поступила информация о том, что недалеко от села Балаклея, в лесном массиве работники лесного хозяйства обнаружили Renault Duster, однако мужчины в машине не было.

В течение двух недель осуществлялись поиски: работали полицейские, кинологи, неравнодушные граждане и нацгвардейцы; прочесывали кустарники, болото, обследовали километры лесного массива; использовали квадрокоптер и тепловизор.   

21 февраля вблизи реки Ирдынь поисковая группа нашла мужчину - он был обессилен, однако угрозы жизни и здоровью нет, сообщили медики. 

Выяснилось, что мужчина в лесу потерял ориентир и не смог найти путь к своему авто на незнакомой местности.

Выжить ему помогли ветки деревьев и трава вместо еды.

Напомним,

В ночь на Рождество турист из Хмельницкой области заблудился среди карпатского леса и чуть не замерз. Он смог позвонить на "горячую" линию Службы спасения, чрезвычайники нашли мужчину.

Пограничники в Одесской области остановили автомобиль с двумя мужчинами в военной форме, которые пытались выехать в Молдову и заплатить водителю $5,000-$6,000.

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков21 февраля 2024, 07:31 • 26639 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
balakliyaБалаклия
moldovaМолдова
cherkasyЧеркассы
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
polshaПольша
Майже два тижні блукав лісом: на Черкащині знайшли чоловіка, який поїхав на авто та зник у лісовому масиві
Wandering in the woods for almost two weeks: a man who drove away in a car and disappeared into the woods was found in Cherkasy region
Новости по теме

Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.

Криминал и ЧП •   •  5707 просмотра
Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

Украина запускает дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта в условиях блокады границы польскими протестующими.

Экономика •   •  7447 просмотра
Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала к немедленному прекращению огня в Газе и расширению доступа к помощи, заявив, что требования без соглашения об освобождении заложников ХАМАС могут затянуть боевые действия.

Новости Мира •   •  5724 просмотра
США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Около 2 500 грузовиков стоят в шести очередях на пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за продолжающейся блокады польских фермеров.

Общество •   •  26639 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

AB InBev Efes Украина поддержала направленный на развитие предпринимательства учебный проект "Молодежная бизнес-школа" в Черниговской области.

Новости Бизнеса •   •  4006 просмотра
AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовался российскими войсками на передовой.

Война •   •  13501 просмотра
Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА

Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.

Война •   •  13015 просмотра
россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА

Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg

Французское правительство сталкивается с трудностями в привлечении 3 миллиардов евро на военную помощь Украине из-за значительного сокращения расходов.

Война •   •  18991 просмотра
Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg

В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов

ООН призывает США продолжить выделение финансирования для гуманитарных организаций в поддержку беженцев в Украине.

Война •   •  17736 просмотра
В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов

Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки

Один человек погиб и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. В частности, оккупанты ударили по Краматорску.

Война •   •  19017 просмотра
Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки