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Маємо зробити так, щоб у рф не стало сил продовжувати агресію: Зеленський до учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Київ • УНН

 • 14802 перегляди

Президент Зеленський на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" закликав зробити так, щоб рф не мала сил продовжувати агресію. Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю.

Президент Володимир Зеленський закликав учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа" зробити так, щоб в росії не стало сил продовжувати агресію. Про це він сказав виступаючи на саміті в Хорватії, передає УНН

"Якщо росія досягне своєї цілі поневолити  нашу країну, то без сумніву з'являться режими на кшталт московського й московський режим буде намагатися далі дестабілізувати Балтійський регіон і Балкани. Ми маємо зробити так, щоб в росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона більше не могла загрожувати іншим країнам", - сказав Зеленський. 

Він зазначив, що потрібно  зробити все, щоб зменшити спроможність росії дестабілізувати Європу та світ. 

Доповнення 

Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
khorvatiiaХорватія
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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