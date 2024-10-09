Маємо зробити так, щоб у рф не стало сил продовжувати агресію: Зеленський до учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа"
Київ • УНН
Президент Зеленський на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" закликав зробити так, щоб рф не мала сил продовжувати агресію. Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю.
Президент Володимир Зеленський закликав учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа" зробити так, щоб в росії не стало сил продовжувати агресію. Про це він сказав виступаючи на саміті в Хорватії, передає УНН.
"Якщо росія досягне своєї цілі поневолити нашу країну, то без сумніву з'являться режими на кшталт московського й московський режим буде намагатися далі дестабілізувати Балтійський регіон і Балкани. Ми маємо зробити так, щоб в росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона більше не могла загрожувати іншим країнам", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що потрібно зробити все, щоб зменшити спроможність росії дестабілізувати Європу та світ.
Доповнення
Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю.