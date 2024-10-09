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Должны сделать так, чтобы у рф не стало сил продолжать агрессию: Зеленский к участникам саммита «Украина - Юго-Восточная Европа»

Должны сделать так, чтобы у рф не стало сил продолжать агрессию: Зеленский к участникам саммита «Украина - Юго-Восточная Европа»

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 14:10  •  6887 просмотра

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Президент Зеленский на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» призвал сделать так, чтобы РФ не имела сил продолжать агрессию. Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Президент Владимир Зеленский призвал участников саммита «Украина - Юго-Восточная Европа» сделать так, чтобы у россии не стало сил продолжать агрессию. Об этом он сказал выступая на саммите в Хорватии, передает УНН

«Если Россия достигнет своей цели поработить  нашу страну, то без сомнения появятся режимы вроде московского и московский режим будет пытаться дальше дестабилизировать Балтийский регион и Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она больше не могла угрожать другим странам», - сказал Зеленский. 

Он отметил, что нужно  сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир. 

Дополнение 

Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
khorvatiyaХорватия
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина