Должны сделать так, чтобы у рф не стало сил продолжать агрессию: Зеленский к участникам саммита «Украина - Юго-Восточная Европа»
Киев • УНН
Президент Зеленский на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» призвал сделать так, чтобы РФ не имела сил продолжать агрессию. Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Президент Владимир Зеленский призвал участников саммита «Украина - Юго-Восточная Европа» сделать так, чтобы у россии не стало сил продолжать агрессию. Об этом он сказал выступая на саммите в Хорватии, передает УНН.
«Если Россия достигнет своей цели поработить нашу страну, то без сомнения появятся режимы вроде московского и московский режим будет пытаться дальше дестабилизировать Балтийский регион и Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она больше не могла угрожать другим странам», - сказал Зеленский.
Он отметил, что нужно сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир.
Дополнение
Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве.