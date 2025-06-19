МАГАТЕ заперечує, що в своєму звіті підтримувало удар Ізраїля по Ірану

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відкинув звинувачення Ірану в тому, що нещодавній звіт про ядерні інспекції, який визначив порушення Тегераном своїх юридичних зобов'язань, "будь-яким чином" виправдовує напади Ізраїлю на Ісламську Республіку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рафаель Гроссі заперечив, що його інспектори прикривали напади Ізраїлю, які розпочалися 13 червня та пошкодили принаймні деякі ядерні об'єкти на території Ірану.

Роль звіту генерального директора МАГАТЕ ніколи не може розглядатися як виправдання будь-якої військової діяльності Ізраїлю. Вдавати будь-яким чином, що звіт МАГАТЕ є зеленим світлом або способом здійснення нападу, абсолютно абсурдно сказав Гроссі в четвер в інтерв'ю Al Jazeera.

Іран звинуватив МАГАТЕ у тому, що воно є "партнером в агресивній та несправедливій війні", повідомляє Tehran Times з посиланням на речника Міністерства закордонних справ. Колишній головний дипломат Ірану Джавад Заріф заявив, що агентство завдало "непоправної шкоди його країні" у своєму дописі на X.

У середу орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою заявив, що місцезнаходження іранських запасів збагаченого урану наразі не може бути підтверджено через триваючий конфлікт. Високопосадовці США готуються до можливості удару по Ірану найближчими днями, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Доповнення

Дослідницький реактор на важкій воді, що розташований у Хондабі (Іран), був уражений, проте не функціонував і не містив ядерного матеріалу.

МАГАТЕ не може підтвердити місцезнаходження 409 кг урану, збагаченого майже до рівня використання у зброї, через бойові дії Ізраїлю. Інспекції припинено, точне місцезнаходження матеріалу невідоме.