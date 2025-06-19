МАГАТЭ отрицает, что в своем отчете поддерживало удар Израиля по Ирану
Киев • УНН
Глава МАГАТЭ отверг обвинения Ирана в том, что отчет о ядерных нарушениях оправдывает удары Израиля.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отверг обвинения Ирана в том, что недавний отчет о ядерных инспекциях, который зафиксировал нарушения Тегераном своих юридических обязательств, "каким-либо образом" оправдывает нападения Израиля на Исламскую Республику. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Рафаэль Гросси отрицал, что его инспекторы прикрывали нападения Израиля, которые начались 13 июня и повредили по крайней мере некоторые ядерные объекты на территории Ирана.
Роль отчета генерального директора МАГАТЭ никогда не может рассматриваться как оправдание какой-либо военной деятельности Израиля. Утверждать каким-либо образом, что отчет МАГАТЭ является зеленым светом или способом осуществления нападения, абсолютно абсурдно
Иран обвинил МАГАТЭ в том, что оно является "партнером в агрессивной и несправедливой войне", сообщает Tehran Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел. Бывший главный дипломат Ирана Джавад Зариф заявил, что агентство нанесло "непоправимый ущерб его стране" в своем посте на X.
В среду орган ООН по надзору за ядерной энергией заявил, что местонахождение иранских запасов обогащенного урана в настоящее время не может быть подтверждено из-за продолжающегося конфликта. Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.
Дополнение
Исследовательский реактор на тяжелой воде, расположенный в Хондабе (Иран), был атакован, однако не функционировал и не содержал ядерного материала.
МАГАТЭ не может подтвердить местонахождение 409 кг урана, обогащенного почти до уровня использования в оружии, из-за боевых действий Израиля. Инспекции прекращены, точное местонахождение материала неизвестно.