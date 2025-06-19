МАГАТЭ отрицает, что в своем отчете поддерживало удар Израиля по Ирану

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отверг обвинения Ирана в том, что недавний отчет о ядерных инспекциях, который зафиксировал нарушения Тегераном своих юридических обязательств, "каким-либо образом" оправдывает нападения Израиля на Исламскую Республику. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Рафаэль Гросси отрицал, что его инспекторы прикрывали нападения Израиля, которые начались 13 июня и повредили по крайней мере некоторые ядерные объекты на территории Ирана.

Роль отчета генерального директора МАГАТЭ никогда не может рассматриваться как оправдание какой-либо военной деятельности Израиля. Утверждать каким-либо образом, что отчет МАГАТЭ является зеленым светом или способом осуществления нападения, абсолютно абсурдно сказал Гросси в четверг в интервью Al Jazeera.

Иран обвинил МАГАТЭ в том, что оно является "партнером в агрессивной и несправедливой войне", сообщает Tehran Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел. Бывший главный дипломат Ирана Джавад Зариф заявил, что агентство нанесло "непоправимый ущерб его стране" в своем посте на X.

В среду орган ООН по надзору за ядерной энергией заявил, что местонахождение иранских запасов обогащенного урана в настоящее время не может быть подтверждено из-за продолжающегося конфликта. Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Дополнение

Исследовательский реактор на тяжелой воде, расположенный в Хондабе (Иран), был атакован, однако не функционировал и не содержал ядерного материала.

МАГАТЭ не может подтвердить местонахождение 409 кг урана, обогащенного почти до уровня использования в оружии, из-за боевых действий Израиля. Инспекции прекращены, точное местонахождение материала неизвестно.