Луценко анонсував створення координаційного центру із забезпечення законності виборів

"Ми створимо координаційний центр по забезпеченню законності виборів", - зазначив генпрокурор.

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За його словами, цим центром будуть керувати очільники правоохоронних органів - зокрема голова ДБР Роман Труба, голова СБУ Василь Грицак, голова МВС Арсен Аваков і сам Луценко.

При цьому він додав, що кожне відомство організовує внутрішню робочу групу, яка діятиме до кінця проведення виборів.

Основне навантаження, за словами голови ГПУ, ляже на поліцію, яка втім буде координувати свої дії, зокрема, й з СБУ.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України.