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Луценко анонсував створення координаційного центру із забезпечення законності виборів

Луценко анонсував створення координаційного центру із забезпечення законності виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Україні буде створений координаційний центр із забезпечення законності виборів, який об'єднає дії всіх правоохоронних органів. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми створимо координаційний центр по забезпеченню законності виборів", - зазначив генпрокурор.

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За його словами, цим центром будуть керувати очільники правоохоронних органів - зокрема голова ДБР Роман Труба, голова СБУ Василь Грицак, голова МВС Арсен Аваков і сам Луценко.

При цьому він додав, що кожне відомство організовує внутрішню робочу групу, яка діятиме до кінця проведення виборів.

Основне навантаження, за словами голови ГПУ, ляже на поліцію, яка втім буде координувати свої дії, зокрема, й з СБУ.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України.

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