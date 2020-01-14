Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Оcean Plaza завершать вранці 15 січня

ukru
04:30 • 24055 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 103760 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158448 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256123 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 257455 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253582 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235135 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203810 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186006 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146217 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.9 м/с
59 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 33647 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 53471 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 43769 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 20028 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 46334 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 616 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256126 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 257458 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253582 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84364 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33120 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141513 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154832 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114131 перегляди
Актуальне
Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Оcean Plaza завершать вранці 15 січня

Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Оcean Plaza завершать вранці 15 січня

Київ • УНН

 • 12814 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Ліквідацію пошкодження тепломережі біля торгівельно розважального центру Оcean Plaza в Києві завершать вранці 15 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП “Київтеплоенерго”.

“Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Оcean Plaza завершать за одну добу — вранці 15 січня”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що зварювальні роботи будуть завершені сьогодні опівночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на своїй сторінці у Facebook уточнив, що ремонтні роботи будуть повністю завершені у другій половині дня.

“Плануємо завершити і відновити рух вулицею орієнтовно в другій половині дня 15-го січня”, — написав Пантелєєв.

Також, повідомляється,що ТРЦ Ocean Plaza збудовано з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж.

Нагадаємо, пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину за адресою: вул. Антоновича, 176 сталося вчора ввечері через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено у 1987 році.

Так, ввечері 13 січня у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу тепломережі діаметром 1000 мм, через що вулицю Антоновича почало заливати гарячою водою. Внаслідок цього пориву маршрутне таксі задніми колесами провалилося під асфальт. З нього та з тролейбусу, який стояв поруч, евакуювали 7 пасажирів.

Окрім пошкодження дорожнього покриття на вулиці, порив завдав шкоди і ТРЦ Ocean Plaza, який почала заливати гаряча вода. Так, відвідувачів магазину “Ашан” просили залишати покупки на касі та залишати приміщення. Людей також евакуювали і з кафе, які розташовані поблизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: При забудові Ocean Plaza теплова магістраль була побудована з порушеннями — Київтеплоенерго

У КМДА запевнили, що внаслідок пориву жоден житловий будинок не залишився без теплопостачання. Так, до цієї ділянки було підключено близько 3-х тисяч абонентів.

Основною причиною пориву назвали зношеність мережі, акцентувавши увагу на тому, що ця магістраль будувалася у 1987 році, проте аварійною не булла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 80% тепломереж у Києві є зношеними і потребують заміни — КМДА

Сьогодні, 14 січня, з самого ранку почалися роботи над ліквідацією масштабного пориву теплотраси. Самі роботи планують завершити до кінця доби, а зранку почати асфальтувати цю ділянку.

Зазначимо, що через ремонтні роботи було змінено маршрути громадського транспорту. У КМДА додають, що рух автобусів і тролейбусів також планують відновити завтра.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження. Проте, згодом провадження за фактом пориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza перекваліфіковано за іншою статтею.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74