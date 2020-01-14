Ликвидацию повреждения возле ТРЦ Оcean Plaza завершат утром 15 января

“Ликвидация повреждения возле ТРЦ Оcean Plaza завершат за одни сутки — утром 15 января”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook уточнил, что ремонтные работы будут полностью завершены во второй половине дня.

“Планируем завершить и восстановить движение по улице ориентировочно во второй половине дня 15-го января”, — написал Пантелеев.

Также сообщается, что ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

Напомним, повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть по адресу: ул. Антоновича, 176 произошло вчера вечером из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм была проложена в 1987 году.

Так, вечером 13 января в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт. Из него и с троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали 7 пассажиров.

Кроме повреждения дорожного покрытия на улице, порыв нанес ущерб и ТРЦ Ocean Plaza, который начала заливать горячая вода. Так, посетителей магазина “Ашан” просили оставлять покупки на кассе и покидать помещение. Людей также эвакуировали и из кафе, расположенных поблизости.

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В КГГА заверили, что в результате порыва ни один жилой дом не остался без теплоснабжения. Так, к этому участку было подключено около 3-х тысяч абонентов.

Основной причиной порыва назвали изношенность сети, акцентировав внимание на том, что эта магистраль строилась в 1987 году, однако аварийным не булла.

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Сегодня, 14 января, с самого утра начались работы над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы. Сами работы планируют завершить до конца суток, а утром начать асфальтировать этот участок.

Отметим, что за ремонтных работ были изменены маршруты общественного транспорта. В КГГА добавляют, что движение автобусов и троллейбусов также планируют восстановить завтра.

По факту происшествия было начато уголовное производство. Однако, впоследствии производство по факту порыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza переквалифицировано по другой статье.