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Лідер КНДР Кім Чен Ин передав більше своїх повноважень сестрі

Лідер КНДР Кім Чен Ин передав більше своїх повноважень сестрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував більше повноважень своїм помічникам, включаючи його молодшу сестру Кім Йо-Чжон. Про це з посиланням на розвідку Південної Кореї пише ВВС, передає УНН.

“Кім Чен Ин досі зберігає свій абсолютний авторитет, але деякі з його повноважень потроху передаються”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідер Північної Кореї все ще підтримує “абсолютний авторитет”, але передав різні напрямки політики іншим, щоб знизити рівень стресу. Окрім того, зараз пані Кім нібито “керує загальними державними справами”.

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Як повідомляв УНН, у серпні Кім Чен Ин вирішив змінити прем’єр-міністра Північної Кореї.

Нагадаємо, 1 травня 2020 року голова Держради КНДР Кім Чен Ин вперше за 20 днів з’явився на публіці, відвідавши церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив. До цього лідер КНДР не з’являвся на публіці з 11 квітня, коли він провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї з питань внутрішньої політики. Зокрема, Кім Чен Ин не відвідав 12 квітня щорічну сесію Верховного народного зібрання, а також вперше за роки свого правління не взяв участі в урочистій церемонії в Кимсусанському палаці Сонця, яка відбулася 15 квітня з нагоди 108-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена. Відсутність Кім Чен Ина в рядах керівництва країни в головне національне свято породило чутки про можливу хворобу лідера КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сестра Кім Чен Ина повідомила, що КНДР “наразі не вважає за можливе” відмовитися від ядерної зброї

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