Лидер КНДР Ким Чен Ын передал больше своих полномочий сестре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше полномочий своим помощникам, включая его младшую сестру Ким Ё-Чен. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи пишет ВВС, передает УНН.
“Ким Чен Ын еще сохраняет свой абсолютный авторитет, но некоторые из его полномочий понемногу передаются”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидер Северной Кореи все еще поддерживает “абсолютный авторитет”, но передал различные направления политики другим, чтобы снизить уровень стресса. Кроме того, сейчас госпожа Ким якобы “руководит общими государственными делами”.
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Как сообщал УНН, в августе Ким Чен Ын решил сменить премьер-министра Северной Кореи.
Напомним, 1 мая 2020 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. До этого лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посещал 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны на главных национальных праздниках породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.
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