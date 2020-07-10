Сестра Кім Чен Ина повідомила, що КНДР "наразі не вважає за можливе" відмовитися від ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. КНДР не в змозі на даний час здійснити денуклеаризацію, проте це не означає, що в майбутньому вона ніколи цього не зробить. Про це йдеться в опублікованій заяві першої заступниці завідувача відділом ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Йо Чжон, яка є молодшою сестрою лідеру КНДР Кім Чен Ина, зазначає УНН.
“Зараз ми не можемо провести денуклеаризацію, але це не означає, що ми ніколи цього не зробимо”, — наводить її слова Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Кім Йо Чжон також підкреслила, що для здійснення денуклеаризації необхідні різні важливі кроки, зроблені США паралельно з діями самої КНДР.
Вона також заявила, що зустріч лідерів США і КНДР необхідна і вигідна тільки для американської сторони.
“Очевидно, що саміт США — КНДР, якщо кому і потрібен, то американській стороні, — наводить заяву першої заступниці завідувача відділом ЦК ТПК агентство ЦТАК, — ми ж повинні розглядати таку подію (зустріч лідерів двох держав) як абсолютно невигідну і марну (для Пхеньяна)”. Сестра Кім Чен Ина також висловила думку, що необхідність у зустрічі на вищому рівні виникне лише в разі, якщо Сполучені Штати “рішуче змінять свою позицію”.
Крім того, Кім Йо Чжон припустила, що саміт США — КНДР не відбудеться в цьому році, однак повністю не виключила такої можливості. “Це моя особиста думка, але, імовірно, такого заходу, як зустріч лідерів США і КНДР, в цьому році не відбудеться, — зазначила вона. — Однак це також невідомо”.
Раніше стало відомо, що супутникові знімки говорять про наявність невідомого ядерного об’єкта поруч з Пхеньяном.