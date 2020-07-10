Сестра Ким Чен Ына сообщила, что КНДР "сейчас не считает за возможное" отказаться от ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. КНДР не в состоянии в настоящее время осуществить денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем она никогда этого не сделает. Об этом говорится в опубликованном заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, отмечает УНН.
“Сейчас мы не можем провести денуклеаризацию, но это не значит, что мы никогда этого не сделаем”, — приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон также подчеркнула, что для осуществления денуклеаризации необходимы различные важные шаги, предпринятые США параллельно с действиями самой КНДР.
Она также заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны.
“Очевидно, что саммит США — КНДР, если кому и нужен, то американской стороне, — приводит заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК агентство ЦТАК, — мы же должны рассматривать такое событие (встречу лидеров двух государств) как совершенно невыгодное и бесполезное (для Пхеньяна)”. Сестра Ким Чен Ына также выразила мнение, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Соединенные Штаты “решительно изменят свою позицию”.
Кроме того, Ким Ё Чжон предположила, что саммит США — КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности. “Это мое личное мнение, но, предположительно, такого мероприятия, как встреча лидеров США и КНДР, в этом году не произойдет, — указала она. — Однако это также неизвестно”.
Ранее стало известно, что спутниковые снимки говорят о наличии неизвестного ядерного объекта рядом с Пхеньяном.