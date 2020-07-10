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Сестра Ким Чен Ына сообщила, что КНДР "сейчас не считает за возможное" отказаться от ядерного оружия

Сестра Ким Чен Ына сообщила, что КНДР "сейчас не считает за возможное" отказаться от ядерного оружия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. КНДР не в состоянии в настоящее время осуществить денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем она никогда этого не сделает. Об этом говорится в опубликованном заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, отмечает УНН.

“Сейчас мы не можем провести денуклеаризацию, но это не значит, что мы никогда этого не сделаем”, — приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон также подчеркнула, что для осуществления денуклеаризации необходимы различные важные шаги, предпринятые США параллельно с действиями самой КНДР.

Она также заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны.

“Очевидно, что саммит США — КНДР, если кому и нужен, то американской стороне, — приводит заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК агентство ЦТАК, — мы же должны рассматривать такое событие (встречу лидеров двух государств) как совершенно невыгодное и бесполезное (для Пхеньяна)”. Сестра Ким Чен Ына также выразила мнение, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Соединенные Штаты “решительно изменят свою позицию”.

Кроме того, Ким Ё Чжон предположила, что саммит США — КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности. “Это мое личное мнение, но, предположительно, такого мероприятия, как встреча лидеров США и КНДР, в этом году не произойдет, — указала она. — Однако это также неизвестно”.

Ранее стало известно, что спутниковые снимки говорят о наличии неизвестного ядерного объекта рядом с Пхеньяном.

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