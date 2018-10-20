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Легковик в'їхав під вантажівку на Київщині, один водій загинув

Легковик в'їхав під вантажівку на Київщині, один водій загинув

Київ • УНН

 • 18458 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Легковий автомобіль в'їхав під вантажівку неподалік від Яготина на Київщині напередодні ввечері, загинув водій легковика. Про це розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"ДТП з загиблим сталась на трасі Київ-Харків, недалеко від Яготина. Там легковик в’їхав під вантажівку, яка здійснювала розворот. В результаті водій легковика загинув", - сказав Жукович.

За його словами, ДТП сталась у п’ятницю, 19 жовтня, близько 18:30.

Нагадаємо, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Поліція затримала водія автобуса, який потрапив в аварію, і відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

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