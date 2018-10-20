Легковик в'їхав під вантажівку на Київщині, один водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Легковий автомобіль в'їхав під вантажівку неподалік від Яготина на Київщині напередодні ввечері, загинув водій легковика. Про це розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"ДТП з загиблим сталась на трасі Київ-Харків, недалеко від Яготина. Там легковик в’їхав під вантажівку, яка здійснювала розворот. В результаті водій легковика загинув", - сказав Жукович.
За його словами, ДТП сталась у п’ятницю, 19 жовтня, близько 18:30.
Нагадаємо, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Поліція затримала водія автобуса, який потрапив в аварію, і відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.