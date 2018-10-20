Легковушка въехала под грузовик в Киевской области, один водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Легковой автомобиль въехал под грузовик неподалеку от Яготина Киевской области накануне вечером, погиб водитель легковушки. Об этом рассказал УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"ДТП с погибшим произошло на трассе Киев-Харьков, недалеко от Яготина. Там легковушка въехала под грузовик, который осуществлял разворот. В результате водитель легковушки погиб", - сказал Жукович.
По его словам, ДТП произошло в пятницу, 19 октября, около 18:30.
Напомним, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. Полиция задержала водителя автобуса, который попал в аварию, и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.