Китай розпочав випробування авіаносця нового покоління "Fujian"

Китай у середу почав ходові випробування свого третього та найсучаснішого авіаносця. Про це із посиланням на китайські державні ЗМІ, пише Reuters, передає УНН.

тестовий запуск Fujian в морі мав на меті оцінити "надійність і стабільність силових установок і електричних систем авіаносця". – процитували заяву ВМС Китаю журналісти China Daily.

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У заяві китайського оборонного відомства також сказано, що авіаносець є одним із "найважливіших військових засобів", які нині розробляє Китай.

Зазначається, що початок випробувань ВМС Китаю відбувся майже через два роки після того, як авіаносець був вперше представлений у червні 2022 року.

Фуцзянь (Fujian), повністю спроектований і побудований у Китаї. Він більший і досконаліший за своїх попередників Шаньдун, що був введений в експлуатацію наприкінці 2019 року, і Ляонін, який Китай купив в Україні в 1998 році.

Розробка "Fujian" є частиною нарощування центральної частини спроби президента Сі Цзіньпіна зробити Китай провідною військовою силою в регіоні з військово-морським флотом "блакитної води", здатним розкидати силу далеко від узбережжя Китаю.

По даним ЗМІ новий корабель "Fujian" має пласку палубу в повну довжину з передовою системою катапультування для реактивних літаків. Він отримав свою назву від китайської провінції, що розташована навпроти демократично керованого Тайваню.

Відомо, що судно пройшло випробовування неподалік Шанхаю. CCTV повідомила, що судно Fujian вийшло в море одразу після 8 години ранку в середу.

Зазначається, що морські випробування є останнім кроком перед тим, як авіаносець буде прийнятий на озброєння ВМС Китаю. Очікується, що цей процес триватиме до року. Журналісти зауважили, що для судна "Шаньдун" перш ніж ввести його в експлуатацію було проведено дев’ять морських випробувань.

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Випробування Fujian відбувається в період ескалації напруженості в Південно-Китайському морі. У середу Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю обстріляла з водометів два кораблі на мілині Скарборо.

Цей підводний риф є однією з гарячих точок у виключній економічній зоні Маніли протяжністю 200 морських миль (370 км), що Пекін заявляє як суверенну територію разом із 90% Південно-Китайського моря. У 2016 році міжнародний суд визнав позов Китаю недійсним, але Пекін не визнає це рішення.

Зауважимо, що нині лише США мають більше суден, ніж Китай. 11 авіаносців і 9 авіаносних десантних кораблів.