Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"

Китай в среду начал ходовые испытания своего третьего и самого современного авианосца. Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ, пишет Reuters, передает УНН.

тестовый запуск Fujian в море имел целью оценить "надежность и стабильность силовых установок и электрических систем авианосца". - процитировали заявление ВМС Китая журналисты China Daily.

Детали

В заявлении китайского оборонного ведомства также сказано, что авианосец является одним из "важнейших военных средств", которые сейчас разрабатывает Китай.

Отмечается, что начало испытаний ВМС Китая состоялось почти через два года после того, как авианосец был впервые представлен в июне 2022 года.

Фуцзянь (Fujian), полностью спроектированный и построенный в Китае. Он больше и совершеннее своих предшественников Шаньдун, который был введен в эксплуатацию в конце 2019 года, и Ляонин, который Китай купил у Украины в 1998 году.

Разработка "Fujian" является частью наращивания центральной части попытки президента Си Цзиньпина сделать Китай ведущей военной силой в регионе с военно-морским флотом "голубой воды", способным разбрасывать силу далеко от побережья Китая.

По данным СМИ новый корабль "Fujian" имеет плоскую палубу в полную длину с передовой системой катапультирования для реактивных самолетов. Он получил свое название от китайской провинции, расположенной напротив демократически управляемого Тайваня.

Известно, что судно прошло испытания недалеко от Шанхая. CCTV сообщила, что судно Fujian вышло в море сразу после 8 часов утра в среду.

Отмечается, что морские испытания являются последним шагом перед тем, как авианосец будет принят на вооружение ВМС Китая. Ожидается, что этот процесс продлится до года. Журналисты отметили, что для судна "Шаньдун" прежде чем ввести его в эксплуатацию было проведено девять морских испытаний.

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Испытание Fujian происходит в период эскалации напряженности в Южно-Китайском море. В среду Филиппины заявили, что береговая охрана Китая обстреляла из водометов два корабля на мели Скарборо.

Этот подводный риф является одной из горячих точек в исключительной экономической зоне Манилы протяженностью 200 морских миль (370 км), которую Пекин заявляет как суверенную территорию вместе с 90% Южно-Китайского моря. В 2016 году международный суд признал иск Китая недействительным, но Пекин не признает это решение.

Заметим, что сейчас только США имеют больше судов, чем Китай. 11 авианосцев и 9 авианесущих десантных кораблей.