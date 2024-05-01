Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  85958 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  96161 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100386 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103228 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125058 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120135 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128284 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154667 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

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Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

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В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

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Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

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В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  229605 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  230741 просмотра

Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"

Китай начинает морские испытания своего третьего и самого современного авианосца "Фуцзянь", что является ключевым шагом к его введению в эксплуатацию в составе китайских ВМС в течение года.

Новости Мира •   •  4948 просмотра
Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"

Зеленский анонсировал подготовку семи новых соглашений по безопасности. Одно из них - с США

Президент Зеленский объявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений в сфере безопасности, в том числе одно с Соединенными Штатами, которое охватывает вопросы вооружений, финансов и политического сотрудничества с целью укрепления безопасности Украины до членства в НАТО.

Война •   •  7150 просмотра
Зеленский анонсировал подготовку семи новых соглашений по безопасности. Одно из них - с США

В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

По состоянию на апрель 2024 года россия имеет около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", 400 крылатых ракет "Оникс/Оникс-М", 270 крылатых ракет "Калибр" и 45 управляемых ракет Х-69 с разными темпами производства для каждого типа.

Война •   •  7144 просмотра
В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что в результате российского ракетного удара по Одессе погибли трое мирных жителей, повреждены жилые дома.

Война •   •  8623 просмотра
Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

19-летнюю женщину из Луцка обвинили в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком после того, как она заморила голодом свою двухмесячную дочь.

Криминал и ЧП •   •  7752 просмотра
В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов

На фоне массовых протестов парламент Грузии принял во втором чтении противоречивый закон об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  8659 просмотра
Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов

Авиаудар рф по Золочеву: ранены 9 человек, в том числе ребенок

В результате российского авиаудара в Золочеве Харьковской области ранения получили 9 человек, среди которых 6 мужчин, 2 женщины и 11-летний мальчик.

Война •   •  9186 просмотра
Авиаудар рф по Золочеву: ранены 9 человек, в том числе ребенок

Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

Центр противодействия дезинформации опровергает сообщения об отставке министра обороны Рустема Умерова и министра инфраструктуры Александра Кубракова как ложную информацию.

политика •   •  9712 просмотра
Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет

Чиновника Деснянской райгосадминистрации поймали с поличным при получении взятки в размере 10 000 гривен за разрешение на незаконную торговлю алкоголем и сигаретами без разрешительных документов.

Киев •   •  9614 просмотра
В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет

Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец

Война россии против Украины нанесла больший ущерб природе, чем инфраструктуре, а экологические преступления на сегодня составляют более 60 миллиардов долларов.

Война •   •  9564 просмотра
Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец