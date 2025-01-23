Китай може вплинути на завершення війни в Україні - МЗС про роль Сі Цзіньпіна
Київ • УНН
Україна розглядає Китай як ключового гравця у впливі на рф для досягнення справедливого миру. У 2024 році відбулась активізація українсько-китайських відносин, планується подальший розвиток контактів на всіх рівнях.
Україна вважає Китай однією з ключових сторін, здатних вплинути на москву для завершення війни та встановлення справедливого миру. Особлива роль у цьому процесі належить китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Про повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Ми вважаємо, що Китай є однією з тих сторін, яка здатна стимулювати москву до справедливого завершення війни, до справедливого миру. Це дійсно одна з тих сторін, і особисто лідер Сі Цзіньпінь, звісно, є тією особою, фігурою, яка здатна дійсно впливати на хід подій і впливати на дії російського диктатора
Тихий зазначив, що минулого року Україна та Китай активізували звʼязки, провели перші за багато років політичні консультації та перший візит міністра Китаю в Україну за останні роки. І у 2025 році Україна планує продовжувати розвивати контакти на всіх рівнях, включно з найвищим.
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Також речник наголосив на важливості торгівельно-економічних відносин України з Китаєм.
Нагадаємо
Речник МЗС заявив про необхідність посилення військової підтримки України з боку США та ЄС. Україна також прагне збільшити інвестиції в оборонну промисловість та наростити самодостатність.