Китай може вплинути на завершення війни в Україні - МЗС про роль Сі Цзіньпіна

Україна вважає Китай однією з ключових сторін, здатних вплинути на москву для завершення війни та встановлення справедливого миру. Особлива роль у цьому процесі належить китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Про повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми вважаємо, що Китай є однією з тих сторін, яка здатна стимулювати москву до справедливого завершення війни, до справедливого миру. Це дійсно одна з тих сторін, і особисто лідер Сі Цзіньпінь, звісно, є тією особою, фігурою, яка здатна дійсно впливати на хід подій і впливати на дії російського диктатора - говорить речник.

Тихий зазначив, що минулого року Україна та Китай активізували звʼязки, провели перші за багато років політичні консультації та перший візит міністра Китаю в Україну за останні роки. І у 2025 році Україна планує продовжувати розвивати контакти на всіх рівнях, включно з найвищим.

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Також речник наголосив на важливості торгівельно-економічних відносин України з Китаєм.

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Речник МЗС заявив про необхідність посилення військової підтримки України з боку США та ЄС. Україна також прагне збільшити інвестиції в оборонну промисловість та наростити самодостатність.