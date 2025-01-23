Китай может повлиять на завершение войны в Украине - МИД о роли Си Цзиньпина

Украина считает Китай одной из ключевых сторон, способных повлиять на москву для завершения войны и установления справедливого мира. Особая роль в этом процессе принадлежит китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы считаем, что Китай является одной из тех сторон, которая способна стимулировать москву к справедливому завершению войны, к справедливому миру. Это действительно одна из тех сторон, и лично лидер Си Цзиньпинь, конечно, является тем лицом, фигурой, которая способна действительно влиять на ход событий и влиять на действия российского диктатора