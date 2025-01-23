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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай может повлиять на завершение войны в Украине - МИД о роли Си Цзиньпина

Китай может повлиять на завершение войны в Украине - МИД о роли Си Цзиньпина

Киев  •  УНН

 • 11165 просмотра

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Украина рассматривает Китай как ключевого игрока во влиянии на рф для достижения справедливого мира. В 2024 году произошла активизация украинско-китайских отношений, планируется дальнейшее развитие контактов на всех уровнях.

Украина считает Китай одной из ключевых сторон, способных повлиять на москву для завершения войны и установления справедливого мира. Особая роль в этом процессе принадлежит китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы считаем, что Китай является одной из тех сторон, которая способна стимулировать москву к справедливому завершению войны, к справедливому миру. Это действительно одна из тех сторон, и лично лидер Си Цзиньпинь, конечно, является тем лицом, фигурой, которая способна действительно влиять на ход событий и влиять на действия российского диктатора 

- говорит спикер.

Тихий отметил, что в прошлом году Украина и Китай активизировали связи, провели первые за много лет политические консультации и первый визит министра Китая в Украину за последние годы. И в 2025 году Украина планирует продолжать развивать контакты на всех уровнях, включая самый высокий.

Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну россии в Украине23.01.25, 19:08 • 14706 просмотров

Также спикер отметил важность торгово-экономических отношений Украины с Китаем. 

Напомним 

Представитель МИД заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины со стороны США и ЕС. Украина также стремится увеличить инвестиции в оборонную промышленность и нарастить самодостаточность.

Алина Волянская

Алина Волянская

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