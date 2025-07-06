Київ знову відкриває рух для вантажівок після спекотного обмеження

У неділю, 6 липня в Києві відновили рух вантажного автомобільного транспорту. Про це повідомила в Telegram пресслужба столичної патрульної поліції, передає УНН.

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Сьогодні у Києві запроваджували обмеження руху вантажного транспорту. Задля збереження дорожнього покриття забороняється рух вантажівок, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Водії вантажних авто можуть перечекати на спеціальних майданчиках, в смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо

З 4 липня у Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через прогнозовану спеку до +32°C. Жителів столиці та водіїв просять дотримуватися обмежень і уважно відслідковувати зміни у режимах транспортному русі.