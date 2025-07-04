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Київ обмежує рух вантажівок через спеку: деталі

Київ • УНН

 • 97 перегляди

З 4 липня у Києві діють обмеження на рух вантажівок через прогнозовану спеку до +32°C. Заборона стосується транспорту масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т при температурі повітря +28°C і вище.

Київ обмежує рух вантажівок через спеку: деталі

Від 4 липня у Києві вводяться обмеження на рух вантажівок містом через прогнозовану спеку. Заходи безпеки призначені для зменшення негативного впливу високих температур на дорожні покриття, повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.

Деталі

За прогнозами "Укргідрометцентру", у Києві очікується підвищення температури повітря до 30 - 32 ºC. Це спричиняє певні ризики для дорожнього покриття, оскільки високі температури можуть призводити до підвищення м’якості асфальту і погіршення його стану.

У поліції зазначили, що задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.  

Жителів столиці та водіїв просять дотримуватися обмежень і уважно відслідковувати зміни у режимах транспортному русі. Про зняття обмеження патрульна поліція Києва пообіцяла повідомити у телеграм-каналі пізніше.

Україну накриє спека до +35° та грози: детальний прогноз на 4 липня04.07.25, 06:15 • 1740 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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