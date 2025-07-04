Київ обмежує рух вантажівок через спеку: деталі

Від 4 липня у Києві вводяться обмеження на рух вантажівок містом через прогнозовану спеку. Заходи безпеки призначені для зменшення негативного впливу високих температур на дорожні покриття, повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.

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За прогнозами "Укргідрометцентру", у Києві очікується підвищення температури повітря до 30 - 32 ºC. Це спричиняє певні ризики для дорожнього покриття, оскільки високі температури можуть призводити до підвищення м’якості асфальту і погіршення його стану.

У поліції зазначили, що задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Жителів столиці та водіїв просять дотримуватися обмежень і уважно відслідковувати зміни у режимах транспортному русі. Про зняття обмеження патрульна поліція Києва пообіцяла повідомити у телеграм-каналі пізніше.

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