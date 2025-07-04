Киев ограничивает движение грузовиков из-за жары: детали

С 4 июля в Киеве вводятся ограничения на движение грузовиков по городу из-за прогнозируемой жары. Меры безопасности предназначены для уменьшения негативного влияния высоких температур на дорожные покрытия, сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

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По прогнозам "Укргидрометцентра", в Киеве ожидается повышение температуры воздуха до 30 - 32 ºC. Это влечет за собой определенные риски для дорожного покрытия, поскольку высокие температуры могут приводить к повышению мягкости асфальта и ухудшению его состояния.

В полиции отметили, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию.

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Жителей столицы и водителей просят соблюдать ограничения и внимательно отслеживать изменения в режимах транспортного движения. О снятии ограничения патрульная полиция Киева пообещала сообщить в телеграм-канале позже.

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