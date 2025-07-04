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Киев ограничивает движение грузовиков из-за жары: детали

Киев • УНН

 • 81 просмотра

С 4 июля в Киеве действуют ограничения на движение грузовиков из-за прогнозируемой жары до +32°C. Запрет касается транспорта массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т при температуре воздуха +28°C и выше.

Киев ограничивает движение грузовиков из-за жары: детали

С 4 июля в Киеве вводятся ограничения на движение грузовиков по городу из-за прогнозируемой жары. Меры безопасности предназначены для уменьшения негативного влияния высоких температур на дорожные покрытия, сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

Подробности

По прогнозам "Укргидрометцентра", в Киеве ожидается повышение температуры воздуха до 30 - 32 ºC. Это влечет за собой определенные риски для дорожного покрытия, поскольку высокие температуры могут приводить к повышению мягкости асфальта и ухудшению его состояния.

В полиции отметили, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию.

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.  

Жителей столицы и водителей просят соблюдать ограничения и внимательно отслеживать изменения в режимах транспортного движения. О снятии ограничения патрульная полиция Киева пообещала сообщить в телеграм-канале позже.

Украину накроет жара до +35° и грозы: подробный прогноз на 4 июля04.07.25, 06:15 • 1739 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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