Киев вновь открывает движение для грузовиков после жаркого ограничения

В воскресенье, 6 июля в Киеве возобновили движение грузового автомобильного транспорта. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба столичной патрульной полиции, передает УНН.

Детали

Сегодня в Киеве вводили ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия запрещается движение грузовиков, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Водители грузовых авто могут переждать на специальных площадках, в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.

Напомним

С 4 июля в Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за прогнозируемой жары до +32°C. Жителей столицы и водителей просят соблюдать ограничения и внимательно отслеживать изменения в режимах транспортного движения.