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Киев вновь открывает движение для грузовиков после жаркого ограничения

Киев • УНН

 • 341 просмотра

В Киеве 6 июля возобновили движение грузового транспорта, которое было ограничено из-за высоких температур. Ограничения действовали с 4 июля для грузовиков более 24 т при температуре +28°C и выше.

Киев вновь открывает движение для грузовиков после жаркого ограничения

В воскресенье, 6 июля в Киеве возобновили движение грузового автомобильного транспорта. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба столичной патрульной полиции, передает УНН.

Детали

Сегодня в Киеве вводили ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия запрещается движение грузовиков, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Водители грузовых авто могут переждать на специальных площадках, в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.

Напомним

С 4 июля в Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за прогнозируемой жары до +32°C. Жителей столицы и водителей просят соблюдать ограничения и внимательно отслеживать изменения в режимах транспортного движения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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