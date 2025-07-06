Киев вновь открывает движение для грузовиков после жаркого ограничения
Киев • УНН
В Киеве 6 июля возобновили движение грузового транспорта, которое было ограничено из-за высоких температур. Ограничения действовали с 4 июля для грузовиков более 24 т при температуре +28°C и выше.
В воскресенье, 6 июля в Киеве возобновили движение грузового автомобильного транспорта. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба столичной патрульной полиции, передает УНН.
Детали
Сегодня в Киеве вводили ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия запрещается движение грузовиков, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
Водители грузовых авто могут переждать на специальных площадках, в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.
Напомним
С 4 июля в Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за прогнозируемой жары до +32°C. Жителей столицы и водителей просят соблюдать ограничения и внимательно отслеживать изменения в режимах транспортного движения.