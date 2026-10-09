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Техніка

Київ повертається до графіків - екстрені відключення світла скасували

Київ • УНН

 • 1792 перегляди

У Києві скасували екстрені відключення та повернули погодинні графіки. В області їх скасують після команди Укренерго.

Київ повертається до графіків - екстрені відключення світла скасували

Київ повертається до погодинних графіків відключень електроенергії, екстрені - скасували. Про це повідомили 9 жовтня в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано

- повідомили у компанії.

Де перевірити графіки

У ДТЕК вказали, де подивитись графіки:

Київська область

Тим часом, за даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, у Київській області екстрені відключення будуть скасовані, коли в області отримають відповідну команду від Укренерго. Раніше Укренерго надало команду про застосування екстрених відключень у Вишгородському і частково Бучанському районах. 

Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей09.10.26, 11:02 • 18484 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Київ