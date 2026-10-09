Київ повертається до графіків - екстрені відключення світла скасували

Київ повертається до погодинних графіків відключень електроенергії, екстрені - скасували. Про це повідомили 9 жовтня в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано - повідомили у компанії.

Де перевірити графіки

У ДТЕК вказали, де подивитись графіки:

у чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий»;

на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Київська область

Тим часом, за даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, у Київській області екстрені відключення будуть скасовані, коли в області отримають відповідну команду від Укренерго. Раніше Укренерго надало команду про застосування екстрених відключень у Вишгородському і частково Бучанському районах.

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