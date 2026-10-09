Київ повертається до графіків - екстрені відключення світла скасували
Київ • УНН
У Києві скасували екстрені відключення та повернули погодинні графіки. В області їх скасують після команди Укренерго.
Київ повертається до погодинних графіків відключень електроенергії, екстрені - скасували. Про це повідомили 9 жовтня в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано
Де перевірити графіки
У ДТЕК вказали, де подивитись графіки:
- у чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий»;
- на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Київська область
Тим часом, за даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, у Київській області екстрені відключення будуть скасовані, коли в області отримають відповідну команду від Укренерго. Раніше Укренерго надало команду про застосування екстрених відключень у Вишгородському і частково Бучанському районах.
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей09.10.26, 11:02 • 18484 перегляди