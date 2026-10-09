Киев возвращается к графикам - экстренные отключения света отменили
Киев • УНН
В Киеве отменили экстренные отключения и вернули почасовые графики. В области их отменят после команды «Укрэнерго».
Киев возвращается к почасовым графикам отключений электроэнергии, экстренные — отменили. Об этом 9 октября сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Киев: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены
Где проверить графики
В ДТЭК указали, где посмотреть графики:
- в чат-боте, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»;
- на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
Киевская область
Тем временем, по данным ДТЭК Киевские региональные электросети, в Киевской области экстренные отключения будут отменены, когда в области получат соответствующую команду от Укрэнерго. Ранее Укрэнерго отдало команду о применении экстренных отключений в Вышгородском и частично Бучанском районах.
Графиков снова стало больше на фоне атак рф, без света часть Киева и 7 областей09.10.26, 11:02 • 16571 просмотр