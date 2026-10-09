Киев возвращается к графикам - экстренные отключения света отменили

Киев возвращается к почасовым графикам отключений электроэнергии, экстренные — отменили. Об этом 9 октября сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киев: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены — сообщили в компании.

Где проверить графики

В ДТЭК указали, где посмотреть графики:

в чат-боте, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»;

на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Киевская область

Тем временем, по данным ДТЭК Киевские региональные электросети, в Киевской области экстренные отключения будут отменены, когда в области получат соответствующую команду от Укрэнерго. Ранее Укрэнерго отдало команду о применении экстренных отключений в Вышгородском и частично Бучанском районах.

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