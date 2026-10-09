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Техника

Киев возвращается к графикам - экстренные отключения света отменили

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

В Киеве отменили экстренные отключения и вернули почасовые графики. В области их отменят после команды «Укрэнерго».

Киев возвращается к графикам - экстренные отключения света отменили

Киев возвращается к почасовым графикам отключений электроэнергии, экстренные — отменили. Об этом 9 октября сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киев: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены

— сообщили в компании.

Где проверить графики

В ДТЭК указали, где посмотреть графики:

Киевская область

Тем временем, по данным ДТЭК Киевские региональные электросети, в Киевской области экстренные отключения будут отменены, когда в области получат соответствующую команду от Укрэнерго. Ранее Укрэнерго отдало команду о применении экстренных отключений в Вышгородском и частично Бучанском районах. 

Графиков снова стало больше на фоне атак рф, без света часть Киева и 7 областей09.10.26, 11:02 • 16571 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Киев