Курс валют на 9 липня: як змінився курс долара і євро
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,84 грн/дол., що означає девальвацію на 0,05 копійки. Курс євро становить 49,05 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,84 грн/дол., що девальвувало гривню на 0,05 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,84 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,05 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:
- долар можна купити за 41,60 грн, а продати за
41,69 грн у банках;
- євро можна купити за 49,15 грн, а продати за
49,37 грн у банках;
- в обмінниках долар торгується за курсом
41,60−41,69 грн, а євро — за 49,15 − 49,37 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,79 -
41,82 грн/дол. для долара та 48,94−48,96 грн/євро для євро.
Доповнення
Дослідження Info Sapiens виявило, що 63% українців обізнані в темі валют, але менше ніж 50% розуміються на банківських послугах, податках та кредитах. Лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.