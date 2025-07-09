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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 9 липня: як змінився курс долара і євро

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,84 грн/дол., що означає девальвацію на 0,05 копійки. Курс євро становить 49,05 грн/євро.

Курс валют на 9 липня: як змінився курс долара і євро

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,84 грн/дол., що девальвувало гривню на 0,05 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,84 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,05 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,69 грн у банках;
    • євро можна купити за 49,15 грн, а продати за 49,37  грн у банках;
      • в обмінниках долар торгується за курсом 41,60−41,69 грн, а євро — за 49,15 − 49,37 грн;
        • на міжбанку курси становлять відповідно 41,79 - 41,82 грн/дол. для долара та 48,94−48,96 грн/євро для євро.

          Доповнення

          Дослідження Info Sapiens виявило, що 63% українців обізнані в темі валют, але менше ніж 50% розуміються на банківських послугах, податках та кредитах. Лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

          ЕкономікаФінанси
          Національний банк України
          Україна
          Tesla
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