Більшість українців необізнані в фінансових темах, окрім курсу валют - дослідження

Згідно з результатами дослідження, більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют. Майже дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали менше 50%, зокрема банківські послуги, податки та кредити. Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens, передає УНН.

Як зазначається в дослідженні, рівень фінансової грамотності українських жінок та чоловіків не є високим - лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.

Більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют. Жінки менш обізнані, ніж чоловіки, в усіх темах, крім банківських послуг, податків, грантів і бюджету громади. Втім, судячи з даних, вони також менш обізнані в банківських послугах і бюджеті громади. Люди 30-39 років демонструють найвищу обізнаність в усіх темах, крім грантів, з якими найбільше обізнана молодь (втім, для молоді існує більше грантів, ніж для інших вікових груп)