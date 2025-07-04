Більшість українців необізнані в фінансових темах, окрім курсу валют - дослідження
Київ • УНН
Дослідження Info Sapiens виявило, що 63% українців обізнані в темі валют, але менше 50% розуміються на банківських послугах, податках та кредитах. Лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.
Згідно з результатами дослідження, більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют. Майже дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали менше 50%, зокрема банківські послуги, податки та кредити. Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens, передає УНН.
Деталі
Як зазначається в дослідженні, рівень фінансової грамотності українських жінок та чоловіків не є високим - лише 31% можуть перерахувати місячну ставку за кредитом в річну.
Більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют. Жінки менш обізнані, ніж чоловіки, в усіх темах, крім банківських послуг, податків, грантів і бюджету громади. Втім, судячи з даних, вони також менш обізнані в банківських послугах і бюджеті громади. Люди 30-39 років демонструють найвищу обізнаність в усіх темах, крім грантів, з якими найбільше обізнана молодь (втім, для молоді існує більше грантів, ніж для інших вікових груп)
63% українців обізнані в темі курсу валют, 48% стверджують, що вони обізнані в банківських послугах, 45% в податках, 38% в кредитах.
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Частка українців, які відкладають заощадження в готівці або лишають на рахунку, дещо перевищує частку тих, хто їх інвестує. Якщо залишається значна сума коштів, 22% купують валюту, 20% відкладають заощадження в готівці, 9% зберігає гроші на рахунку.
Зазначається, що найвища фінансова грамотність серед киян і мешканців великих міст, найнижча - серед сіл. Мешканці півночі України демонструють найвищу обізнаність щодо більшості тем.
Довідково
Опитування було проведено з 10 по 20 червня шляхом телефонного інтерв’ю серед 1000 респондентів віком від 16+ років. В опитуванні взяли участь українці з неокупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%.
Нагадаємо
В Україні школярі 10-их класів мають початковий рівень фінансової грамотності. При цьому дівчата показують в цьому напрямку кращі результати ніж хлопці.