Большинство украинцев не осведомлены в финансовых темах, кроме курса валют - исследование

Согласно результатам исследования, большинство украинцев не осведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Почти две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%, в частности банковские услуги, налоги и кредиты. Об этом говорится в исследовании Info Sapiens, передает УНН.

Детали

Как отмечается в исследовании, уровень финансовой грамотности украинских женщин и мужчин не является высоким - лишь 31% могут пересчитать месячную ставку по кредиту в годовую.

Большинство украинцев не осведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Женщины менее осведомлены, чем мужчины, во всех темах, кроме банковских услуг, налогов, грантов и бюджета общины. Впрочем, судя по данным, они также менее осведомлены в банковских услугах и бюджете общины. Люди 30-39 лет демонстрируют наивысшую осведомленность во всех темах, кроме грантов, с которыми больше всего осведомлена молодежь (впрочем, для молодежи существует больше грантов, чем для других возрастных групп) - говорится в исследовании.

63% украинцев осведомлены в теме курса валют, 48% утверждают, что они осведомлены в банковских услугах, 45% в налогах, 38% в кредитах.

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Доля украинцев, которые откладывают сбережения наличными или оставляют на счету, несколько превышает долю тех, кто их инвестирует. Если остается значительная сумма средств, 22% покупают валюту, 20% откладывают сбережения наличными, 9% хранят деньги на счету.

Отмечается, что наивысшая финансовая грамотность среди киевлян и жителей крупных городов, самая низкая - среди сел. Жители севера Украины демонстрируют наивысшую осведомленность по большинству тем.

Справка

Опрос был проведен с 10 по 20 июня путем телефонного интервью среди 1000 респондентов в возрасте от 16+ лет. В опросе приняли участие украинцы с неоккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Напомним

В Украине школьники 10-х классов имеют начальный уровень финансовой грамотности. При этом девушки показывают в этом направлении лучшие результаты, чем юноши.