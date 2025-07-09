Курс валют на 9 июля: как изменился курс доллара и евро

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,84 грн/долл., что девальвировало гривну на 0,05 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,84 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,05 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,69 грн в банках;

евро можно купить за 49,15 грн, а продать за 49,37 грн в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,60−41,69 грн, а евро — за 49,15 − 49,37 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,79 - 41,82 грн/долл. для доллара и 48,94−48,96 грн/евро для евро.

Дополнение

Исследование Info Sapiens выявило, что 63% украинцев осведомлены в теме валют, но менее 50% разбираются в банковских услугах, налогах и кредитах. Только 31% могут пересчитать месячную ставку по кредиту в годовую.