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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Кулеба назвав передумову для отримання 1,2 млрд євро чергового макрофіну від ЄС

Кулеба назвав передумову для отримання 1,2 млрд євро чергового макрофіну від ЄС

Київ • УНН

 • 20144 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Загальною передумовою для отримання анонсованої днями макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1,2 млрд євро залишається співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Європейський союз анонсував нову макрофінансову програму для України у розмірі 1,2 млрд євро. Розраховую, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше її затвердять”, — сказав міністр.

“Загальною передумовою для отриманнязазначеної макрофінансової допомоги залишається співпраця України з Міжнародним валютним фондом”, — повідомив він.

Деталі

Кулеба нагадав також, що Єврокомісія розпочне роботу над іншою довгостроковою програмою для фінансової підтримки зусиль України з модернізації та подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів — додатково буде надано 120 млн євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія оголосила про надання нового пакету фінансової допомоги Україні

Окрім того, Єврокомісія готова продовжити інвестиції в майбутнє України завдяки інвестиційному та економічному плану, що має на меті залучити понад 6 млрд євро інвестицій.

Доповнення

Кабінет міністрів України очікує, що Міжнародний валютний фонд здійснить черговий перегляд програми для України в лютому цього року.

18-місячна програма МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів була схвалена 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма покликана консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.

Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

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