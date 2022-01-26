Кулеба назвав передумову для отримання 1,2 млрд євро чергового макрофіну від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Загальною передумовою для отримання анонсованої днями макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1,2 млрд євро залишається співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
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“Європейський союз анонсував нову макрофінансову програму для України у розмірі 1,2 млрд євро. Розраховую, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше її затвердять”, — сказав міністр.
“Загальною передумовою для отриманнязазначеної макрофінансової допомоги залишається співпраця України з Міжнародним валютним фондом”, — повідомив він.
Деталі
Кулеба нагадав також, що Єврокомісія розпочне роботу над іншою довгостроковою програмою для фінансової підтримки зусиль України з модернізації та подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів — додатково буде надано 120 млн євро.
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Окрім того, Єврокомісія готова продовжити інвестиції в майбутнє України завдяки інвестиційному та економічному плану, що має на меті залучити понад 6 млрд євро інвестицій.
Доповнення
Кабінет міністрів України очікує, що Міжнародний валютний фонд здійснить черговий перегляд програми для України в лютому цього року.
18-місячна програма МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів була схвалена 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма покликана консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.
Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.