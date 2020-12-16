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Кулеба: ми збираємо необхідну кількість держав для "Кримської платформи"

Київ • УНН

 • 11979 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україні вдається зібрати необхідну кількість держав-учасниць "Кримської платформи". Про це під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021" у середу, 16 грудня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба: ми збираємо необхідну кількість держав для "Кримської платформи"

"Дуже важко планувати щось принципово нове з Росією, коли є такий розвинений багаж уже наявних форматів. І ці "валізи" теж треба нести. Ми не вигадуємо нові ініціативи, просто "щоб щось вигадати". Ми бачимо реальну відсутність процесу по Криму. І ми тут пішли (мова про "Кримську платформу" - ред.). Багато хто каже, що нічого не вийде й ніхто не піде (не долучиться до ініціативи — ред.). Все завжди починається із негативу", - зауважив Кулеба.

Разом із тим, міністр відзначив позитивну динаміку у домовленостях з представниками інших країн стосовно "Кримської платформи".

"Ми збираємо необхідну кількість держав, які готові у цю "історію" увійти. Це мега-мега складний проект. Тому, мені "Кримської платформи" у плані новизни вистачить з головою, щоб підняти та зробити її професійно", - додав глава МЗС.

Додамо, що 10 грудня у МЗС заявили, що бачать Росію частиною "Кримської платформи".

Нагадаємо, що керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчика, який опікуватиметься проблемами Криму — "Кримської платформи". Вона має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа повинна працювати на кількох рівнях: перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав; другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони; третій — міжпарламентський рівень; четвертий — рівень експертів.

Зазначимо, що долучитися до роботи "Кримської платформи" Україна вже запросила ряд країн, серед яких Чорногорія, КіпрБельгія, Туреччина та Швейцарія.

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