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Україна запросила Швейцарію долучитися до “Кримської платформи”

Україна запросила Швейцарію долучитися до “Кримської платформи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеозустріч з державною секретаркою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Кристиною Марти і запросила швейцарську сторону долучитися до роботи “Кримської платформи”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

“Еміне Джапарова поінформувала Кристину Марти про порушення прав людини та мілітаризацію Криму Російською Федерацією, ознайомила її з пріоритетними цілями ініціативи Кримська платформа і запросила Швейцарію долучитися до її роботи. Перша заступниця міністра подякувала співрозмовниці за незмінну та принципову підтримку Швейцарією України у рамках міжнародних організацій”, - йдеться в повідомленні МЗС.

Повідомляється, що державний секретар ФДЗС Швейцарії підтвердила, що її країна ніколи не визнає окупацію Криму. Кристина Марти також висловила занепокоєння порушеннями прав людини на півострові.

“Швейцарська дипломатка погодилася з важливістю посилення уваги міжнародної спільноти до питання деокупації Криму і запевнила, що Конфедерація детально розгляне українську ініціативу”, - заявили в відомтсві.

Зазначимо, що Джапарова висловила вдячність за підтримку швейцарською стороною процесу реформ в нашій країні, а також надання гуманітарної та технічної допомоги. У 2022 році Швейцарія прийматиме 5-ту Конференцію з питань реформ в Україні.

Обговорюючи ситуацію на українському Донбасі, Еміне Джапарова високо оцінила роботу Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

Нагадаємо, що Україна запросила Чорногорію, Кіпр та Бельгію долучитися до роботи “Кримської платформи”.

Українські Національні Новини

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