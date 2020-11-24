Україна запросила Чорногорію долучитися до роботи “Кримської платформи”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац і запросила чорногорську сторону долучитися до роботи “Кримської платформи”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.
“Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Чорногорією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформувала про порушення прав людини і мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України щодо започаткування ініціативи „Кримська платформа“ і запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи”, — йдеться у повідомленні.
Посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова, а також приєднується до санкційної політики ЄС щодо Росії.
“Співрозмовниці також обговорили питання двостороннього порядку денного, ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах та заходи, які вживають уряди для протидії коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Україна запросила взяти участь в роботі “Кримської платформи” Кіпр та Бельгію.