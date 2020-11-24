Україна запросила Чорногорію долучитися до роботи “Кримської платформи”

“Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Чорногорією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформувала про порушення прав людини і мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України щодо започаткування ініціативи „Кримська платформа“ і запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи”, — йдеться у повідомленні.

Посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова, а також приєднується до санкційної політики ЄС щодо Росії.

“Співрозмовниці також обговорили питання двостороннього порядку денного, ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах та заходи, які вживають уряди для протидії коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна запросила взяти участь в роботі “Кримської платформи” Кіпр та Бельгію.