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Кулеба: мы собираем необходимое количество государств для "Крымской платформы"

Киев • УНН

 • 11979 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украине удается собрать необходимое количество государств-участников "Крымской платформы". Об этом во время стратегической дискуссии "Дипломатия 2021" в среду, 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба: мы собираем необходимое количество государств для "Крымской платформы"

"Очень трудно планировать что-то принципиально новое с Россией, когда есть такой развитый багаж уже имеющихся форматов. И эти "чемоданы" тоже надо нести. Мы не придумываем новые инициативы, просто "чтобы что-то придумать". Мы видим реальное отсутствие процесса по Крыму. И мы здесь пошли (речь о "Крымской платформе" - ред.). Многие говорят, что ничего не получится и никто не пойдет (не присоединится к инициативе - ред.). Все всегда начинается из негатива", - отметил Кулеба.

Вместе с тем, министр отметил положительную динамику в договоренностях с представителями других стран по "Крымской платформе".

"Мы собираем необходимое количество государств, которые готовы в эту "историю" войти. Это мега-мега сложный проект. Поэтому, мне "Крымской платформы" в плане новизны хватит с головой, чтобы поднять и сделать ее профессионально", - добавил глава МИДа.

Добавим, что 10 декабря в МИДе заявили, что видят Россию частью "Крымской платформы".

Напомним, что руководство Украины объявило о создании международного площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - "Крымской платформы". Она должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях: первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств; второй - уровень глав МИДов и министров обороны; третий - межпарламентский уровень; четвертый - уровень экспертов.

Отметим, что приобщиться к работе "Крымской платформы" Украина уже пригласила ряд стран, среди которых Черногория, Кипр, Бельгия, Турция и Швейцария.

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