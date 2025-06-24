кремль обмежується дипломатичною підтримкою Ірану та не допомагатиме йому у війні - ISW

кремль продовжує лише дипломатично підтримувати Іран, демонструючи обмеженість російсько-іранських стратегічних відносин. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін, міністр закордонних справ країни-агресорки сергій лавров, помічник путіна юрій ушаков і начальник гру рф ігор костіков напередодні зустрілися у москві з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

путін заявив, що позиція росії щодо ізраїльсько-іранського конфлікту добре відома і що мзс росії висловило занепокоєння рф в Раді безпеки ООН. путін також заявив, що нещодавні ізраїльські та американські удари по Ірану були неспровокованими та невиправданими, і що росія докладає всіх зусиль, щоб допомогти іранському народу - йдеться у статті.

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Експерти зазначають, що Арагчі подякував росії за рішуче засудження ударів по Ірану та заявив, що Тегеран регулярно консультується з росією з питань глобальної безпеки, оскільки відносини росії та Ірану набули "стратегічного характеру".

Іран поки що не вражений підтримкою росії та хоче, щоб путін зробив більше для підтримки Ірану у боротьбі проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. ... Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив Арагчі до москви, щоб передати лист Хаменеї путіну з проханням про додаткову допомогу з боку росії - вважають в ISW.

Аналітики резюмують, що росія обмежена у своїй здатності прямо підтримувати Іран через війну в Україні, і, ймовірно, на даний момент може надавати виключно дипломатичну допомогу.

Нагадаємо

22 червня заступник голови ради безпеки рф, експрезидент росії дмитро медведєв розкритикував удар США по Ірану та заявив, що низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект.

У свою чергу Президент США Дональд Трамп розкритикував медведєва за натяки про постачання ядерної зброї Ірану і закликав до серйозного ставлення до теми ядерної зброї.

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