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кремль обмежується дипломатичною підтримкою Ірану та не допомагатиме йому у війні - ISW

Київ • УНН

 • 164 перегляди

росія демонструє обмеженість своїх стратегічних відносин з Іраном, надаючи лише дипломатичну підтримку. Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі зустрівся в москві з путіним та іншими російськими посадовцями, щоб обговорити подальшу допомогу, але росія обмежена у своїх можливостях через війну в Україні.

кремль обмежується дипломатичною підтримкою Ірану та не допомагатиме йому у війні - ISW

кремль продовжує лише дипломатично підтримувати Іран, демонструючи обмеженість російсько-іранських стратегічних відносин. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін, міністр закордонних справ країни-агресорки сергій лавров, помічник путіна юрій ушаков і начальник гру рф ігор костіков напередодні зустрілися у москві з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

путін заявив, що позиція росії щодо ізраїльсько-іранського конфлікту добре відома і що мзс росії висловило занепокоєння рф в Раді безпеки ООН. путін також заявив, що нещодавні ізраїльські та американські удари по Ірану були неспровокованими та невиправданими, і що росія докладає всіх зусиль, щоб допомогти іранському народу

- йдеться у статті.

Іран розширив коло законних військових цілей після вступу США у війну - Reuters23.06.25, 14:02 • 2358 переглядiв

Експерти зазначають, що Арагчі подякував росії за рішуче засудження ударів по Ірану та заявив, що Тегеран регулярно консультується з росією з питань глобальної безпеки, оскільки відносини росії та Ірану набули "стратегічного характеру".

Іран поки що не вражений підтримкою росії та хоче, щоб путін зробив більше для підтримки Ірану у боротьбі проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. ... Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив Арагчі до москви, щоб передати лист Хаменеї путіну з проханням про додаткову допомогу з боку росії

- вважають в ISW.

Аналітики резюмують, що росія обмежена у своїй здатності прямо підтримувати Іран через війну в Україні, і, ймовірно, на даний момент може  надавати виключно дипломатичну допомогу.

Нагадаємо

22 червня заступник голови ради безпеки рф, експрезидент росії дмитро медведєв розкритикував удар США по Ірану та заявив, що низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект.

У свою чергу Президент США Дональд Трамп розкритикував медведєва за натяки про постачання ядерної зброї Ірану і закликав до серйозного ставлення до теми ядерної зброї.

Ізраїль та Іран досягли повної згоди щодо припинення вогню: Трамп розкрив деталі24.06.25, 01:49 • 710 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Алі Хаменеї
Ізраїль
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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