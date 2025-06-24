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кремль ограничивается дипломатической поддержкой Ирана и не будет помогать ему в войне - ISW

Киев • УНН

 • 168 просмотра

россия демонстрирует ограниченность своих стратегических отношений с Ираном, оказывая лишь дипломатическую поддержку. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи встретился в москве с путиным и другими российскими должностными лицами, чтобы обсудить дальнейшую помощь, но россия ограничена в своих возможностях из-за войны в Украине.

кремль ограничивается дипломатической поддержкой Ирана и не будет помогать ему в войне - ISW

кремль продолжает лишь дипломатически поддерживать Иран, демонстрируя ограниченность российско-иранских стратегических отношений. Об этом идет речь в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин, министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, помощник путина юрий ушаков и начальник гру рф игорь костиков накануне встретились в москве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

путин заявил, что позиция россии по израильско-иранскому конфликту хорошо известна и что мид россии выразило обеспокоенность рф в Совете безопасности ООН. путин также заявил, что недавние израильские и американские удары по Ирану были неспровоцированными и неоправданными, и что россия прилагает все усилия, чтобы помочь иранскому народу

- говорится в статье.

Иран расширил круг законных военных целей после вступления США в войну - Reuters23.06.25, 14:02 • 2360 просмотров

Эксперты отмечают, что Арагчи поблагодарил россию за решительное осуждение ударов по Ирану и заявил, что Тегеран регулярно консультируется с россией по вопросам глобальной безопасности, поскольку отношения россии и Ирана приобрели "стратегический характер".

Иран пока не впечатлен поддержкой россии и хочет, чтобы путин сделал больше для поддержки Ирана в борьбе против Израиля и Соединенных Штатов. ... Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил Арагчи в москву, чтобы передать письмо Хаменеи путину с просьбой о дополнительной помощи со стороны россии

- считают в ISW.

Аналитики резюмируют, что россия ограничена в своей способности прямо поддерживать Иран из-за войны в Украине, и, вероятно, на данный момент может  оказывать исключительно дипломатическую помощь.

Напомним

22 июня заместитель председателя совета безопасности рф, экс-президент россии дмитрий медведев раскритиковал удар США по Ирану и заявил, что ряд стран готов непосредственно поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

В свою очередь Президент США Дональд Трамп раскритиковал медведева за намеки о поставках ядерного оружия Ирану и призвал к серьезному отношению к теме ядерного оружия.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Али Хаменеи
Израиль
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
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