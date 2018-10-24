Кожен п’ятий українець вважає, що США можуть надати безпекові гарантії Україні - опитування

"20,6% українців обрали варіант, що "США можуть надати безпекові гарантії для України", тобто, кожен п’ятий українець очікує на такий вид допомоги для України. На другому місті – "США можуть ввести санкції щодо Росії" (17.8%), на третьому дещо негативна тенденція – люди виступають проти допомоги США (16.5%)", - сказав він.



Так, згідно з результатами опитування, якщо говорити про регіональний вимір щодо підтримки США Україні, на Сході та Півдні переважали очікування підтримки соціального спрямування — 17,4% респондентів Сходу вважають, що США повинні підтримувати громадянське суспільство. Крім того, за результатами опитування, саме на Сході зафіксовано найвищий рівень несприйняття допомоги Сполучених Штатів — 42,2%.



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Опитування було проведене з 16 по 28 серпня 2018 року. В опитуванні взяли участь 2041 респондент, похибка — 2,3%.



Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала та направила на висновок Конституційного Суду проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).