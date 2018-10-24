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Кожен п’ятий українець вважає, що США можуть надати безпекові гарантії Україні - опитування

Київ • УНН

 • 8078 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Понад 20% українців вважають, що США можуть надати безпекові гарантії для України. Про це сьогодні сказав перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий, презентуючи результати опитування, здійсненого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, передає кореспондент УНН.

"20,6% українців обрали варіант, що "США можуть надати безпекові гарантії для України", тобто, кожен п’ятий українець очікує на такий вид допомоги для України. На другому місті – "США можуть ввести санкції щодо Росії" (17.8%), на третьому дещо негативна тенденція – люди виступають проти допомоги США (16.5%)", - сказав він.

Так, згідно з результатами опитування, якщо говорити про регіональний вимір щодо підтримки США Україні, на Сході та Півдні переважали очікування підтримки соціального спрямування — 17,4% респондентів Сходу вважають, що США повинні підтримувати громадянське суспільство. Крім того, за результатами опитування, саме на Сході зафіксовано найвищий рівень несприйняття допомоги Сполучених Штатів — 42,2%. 

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Опитування було проведене з 16 по 28 серпня 2018 року. В опитуванні взяли участь 2041 респондент, похибка — 2,3%.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала та направила на висновок Конституційного Суду проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства  України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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