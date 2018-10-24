Каждый пятый украинец считает, что США могут предоставить гарантии безопасности Украине - опрос

"20,6% украинцев выбрали вариант, что "США могут предоставить гарантии безопасности для Украины", то есть каждый пятый украинец ожидает такой вид помощи для Украины. На втором месте - "США могут ввести санкции в отношении России" (17.8%), на третьем несколько негативная тенденция - люди выступают против помощи США (16.5%)", - сказал он.



Так, согласно результатам опроса, если говорить о региональном измерении по поддержке США Украины, на Востоке и Юге преобладали ожидания поддержки социальной направленности - 17,4% респондентов Востока считают, что США должны поддерживать гражданское общество. Кроме того, по результатам опроса, именно на Востоке зафиксирован самый высокий уровень неприятия помощи Соединенных Штатов - 42,2%.



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Опрос был проведен с 16 по 28 августа 2018 года. В опросе приняли участие 2041 респондент, погрешность - 2,3%.



Напомним, 20 сентября Верховная Рада поддержала и направила на вывод Конституционного Суда проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).