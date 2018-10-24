Каждый пятый украинец считает, что США могут предоставить гарантии безопасности Украине - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Более 20% украинцев считают, что США могут предоставить гарантии безопасности для Украины. Об этом сказал первый заместитель директора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий, представляя результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент УНН.
"20,6% украинцев выбрали вариант, что "США могут предоставить гарантии безопасности для Украины", то есть каждый пятый украинец ожидает такой вид помощи для Украины. На втором месте - "США могут ввести санкции в отношении России" (17.8%), на третьем несколько негативная тенденция - люди выступают против помощи США (16.5%)", - сказал он.
Так, согласно результатам опроса, если говорить о региональном измерении по поддержке США Украины, на Востоке и Юге преобладали ожидания поддержки социальной направленности - 17,4% респондентов Востока считают, что США должны поддерживать гражданское общество. Кроме того, по результатам опроса, именно на Востоке зафиксирован самый высокий уровень неприятия помощи Соединенных Штатов - 42,2%.
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Опрос был проведен с 16 по 28 августа 2018 года. В опросе приняли участие 2041 респондент, погрешность - 2,3%.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада поддержала и направила на вывод Конституционного Суда проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).