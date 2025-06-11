Коваленко: у рф проблеми з ППО, навіть москва не захищена від атак дронів

російська система ППО має великі проблеми, і навіть ешелонована оборона москви пропускає удари. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

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За його словами, на найближчому засіданні ради безпеки російське керівництво матиме достатньо тем для розмови - зокрема, вони можуть обговорити втрату систем С-400, які останнім часом зросли.

З Далекого Сходу вони в європейську частину росії перетягують пускові установки, також РЛС. При цьому прилітає по підприємствах технологічних навіть у московській області - зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що російські спецслужби і генерали показали, що "програють українським спецслужбам відверто".

Нагадаємо

У ніч на 7 червня українські дрони атакували москву. Про це повідомив мер російської столиці сергій собяін. За його словами, було збито чотири беспілотники, які атакували москву.

Ввечері 5 червня в районі аеропорту брянська пролунали вибухи, після яких повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.

Супутникові знімки підтвердили масштабну пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області. Вона забезпечує паливом військовий аеродром, який раніше вже атакували безпілотники.

Українські дрони атакували російських бійців у Бєлгородській області рф (фото)