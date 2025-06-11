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Коваленко: у рф проблеми з ППО, навіть москва не захищена від атак дронів

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що російська ППО має великі проблеми. Останнім часом почастішали випадки втрат систем С-400, а українські спецслужби переграють російських.

Коваленко: у рф проблеми з ППО, навіть москва не захищена від атак дронів

російська система ППО має великі проблеми, і навіть ешелонована оборона москви пропускає удари. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, на найближчому засіданні ради безпеки російське керівництво матиме достатньо тем для розмови - зокрема, вони можуть обговорити втрату систем С-400, які останнім часом зросли.

З Далекого Сходу вони в європейську частину росії перетягують пускові установки, також РЛС. При цьому прилітає по підприємствах технологічних навіть у московській області

- зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що російські спецслужби і генерали показали, що "програють українським спецслужбам відверто".

Нагадаємо

У ніч на 7 червня українські дрони атакували москву. Про це повідомив мер російської столиці сергій собяін. За його словами, було збито чотири беспілотники, які атакували москву.

Ввечері 5 червня в районі аеропорту брянська пролунали вибухи, після яких повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.

Супутникові знімки підтвердили масштабну пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області. Вона забезпечує паливом військовий аеродром, який раніше вже атакували безпілотники.

Українські дрони атакували російських бійців у Бєлгородській області рф (фото)09.06.25, 01:18 • 3794 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
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