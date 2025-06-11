Коваленко: у рф проблемы с ПВО, даже москва не защищена от атак дронов

российская система ПВО имеет большие проблемы, и даже эшелонированная оборона москвы пропускает удары. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, на ближайшем заседании совета безопасности российское руководство будет иметь достаточно тем для разговора - в частности, они могут обсудить потерю систем С-400, которые в последнее время возросли.

С Дальнего Востока они в европейскую часть россии перетягивают пусковые установки, также РЛС. При этом прилетает по предприятиям технологическим даже в московской области - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы и генералы показали, что "проигрывают украинским спецслужбам откровенно".

Напомним

В ночь на 7 июня украинские дроны атаковали москву. Об этом сообщил мэр российской столицы сергей собянин. По его словам, были сбиты четыре беспилотника, которые атаковали москву.

Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы, после которых сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.

Украинские дроны атаковали российских бойцов в Белгородской области (фото)