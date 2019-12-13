Комітет ВР зібрався на обговорення ринку землі, правки не голосуватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні проведе лише обговорення правок до законопроекту щодо ринку земель сільськогосподарського призначення. Про це заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
"Не будемо сьогодні проводити голосувань. Разом з тим, надамо можливість висловитися за законопроект 2178-10", - сказав Сольський.
Додамо, що на сьогоднішнє засідання прийшов перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.
"Я мав можливість провести парламентські слухання щодо ринку землі. Там були кардинально різні підходи. Мудрість Ради має полягати в тому, щоб врятувати всі можливі підходи, які б лягли в основу законодавства щодо ринку землі", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, вчора, 12 грудня, комітет з питань аграрної та земельної політики переніс засідання щодо розгляду закону про ринок землі на 8 годину ранку 13 грудня.
Раніше УНН повідомляв, що до аграрного комітету ВР надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.