Команда Telegram повідомила про усунення причини збою в роботі месенджера

“Проблема була встановлена і виправлена, кластерний сервер повністю повернеться до роботи протягом години”, — йдеться в повідомленні месенджера в Twitter.

Нагадуємо, за даними сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, збій в роботі месенджера був зафіксований в суботу о 21:14 за київським часом. Користувачі порталу скаржилися, що не можуть підключитися до сервера (40%), відправляти чи отримувати повідомлення (35%), а також авторизуватися (23%). Найбільше повідомлень про проблеми надійшло від жителів Італії, Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Польщі.