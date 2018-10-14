Команда Telegram повідомила про усунення причини збою в роботі месенджера
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Команда месенджера Telegram виявила і усунула причину збою, який привів до порушень в роботі додатку в європейських країнах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter компанії.
“Проблема була встановлена і виправлена, кластерний сервер повністю повернеться до роботи протягом години”, — йдеться в повідомленні месенджера в Twitter.
Нагадуємо, за даними сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, збій в роботі месенджера був зафіксований в суботу о 21:14 за київським часом. Користувачі порталу скаржилися, що не можуть підключитися до сервера (40%), відправляти чи отримувати повідомлення (35%), а також авторизуватися (23%). Найбільше повідомлень про проблеми надійшло від жителів Італії, Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Польщі.