Команда Telegram сообщила об устранении причины сбоя в работе мессенджера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Команда мессенджера Telegram обнаружила и устранила причину сбоя, который привел к нарушениям в работе приложения в европейских странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter компании.
“Проблема была установлена и исправлена, кластерный сервер полностью вернется к работе в течение часа”, — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.
Напоминаем, по данным сервиса Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в субботу в 21:14 по киевскому времени. Пользователи портала жаловались, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%). Больше всего сообщений о проблемах поступило от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.