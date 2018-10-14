Команда Telegram сообщила об устранении причины сбоя в работе мессенджера

“Проблема была установлена и исправлена, кластерный сервер полностью вернется к работе в течение часа”, — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

Напоминаем, по данным сервиса Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в субботу в 21:14 по киевскому времени. Пользователи портала жаловались, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%). Больше всего сообщений о проблемах поступило от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.