Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілва засудили до 17 років в'язниці

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Суд в Бразилії в середу відхилив апеляцію колишнього президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у справі про корупцію і відмиванні грошей, збільшивши термін його ув'язнення до 17 років і одного місяця. Про це йдеться в публікації на сторінці Федерального регіонального суду четвертого округу в Twitter, передає УНН.