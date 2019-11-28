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Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілва засудили до 17 років в'язниці

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілва засудили до 17 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Суд в Бразилії в середу відхилив апеляцію колишнього президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у справі про корупцію і відмиванні грошей, збільшивши термін його ув'язнення до 17 років і одного місяця. Про це йдеться в публікації на сторінці Федерального регіонального суду четвертого округу в Twitter, передає УНН.

Справа, про яку йде мова, стосується будинку та земельної ділянки в населеному пункті Атібайа в штаті Сан-Паулу. За версією правоохоронних органів, справжнім власником даної нерухомості є Лула да Сілва, хоча офіційно вона зареєстрована на людей з його оточення. Слідство припускає, що будинок в Атібайе міг бути придбаний експрезидентом на незаконно отримані кошти або переданий політику приватними компаніями в обмін на якісь привілеї. Лула да Сілва стверджував, що він дійсно мав намір придбати зазначену нерухомість, однак її власник відмовився її продавати.

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Лула да Сілва став першим колишнім президентом Бразилії, який був поміщений у в’язницю через пов’язані з корупцією кримінальні справи. У квітні Верховний суд скоротив термін тюремного ув’язнення політику з майже 13 років до 8 років і 10 місяців. Колишній глава держави відкидає всі пред’явлені йому звинувачення.

8 листопада політик вийшов на свободу після того, як днем ​​раніше Федеральний верховний (конституційний) суд змінив діючу до цього моменту практику виконання покарань, яка має на увазі ув'язнення засудженого під варту після відхилення апеляції на первинний вердикт. Завдяки цьому експрезидент може не дивлячись на новий вердикт чекати на свободу розгляду усіма інстанціями кримінальних справ, фігурантом яких він є.

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