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Бывшего президента Бразилии Лула да Силва приговорили к 17 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Суд в Бразилии в среду отклонил апелляцию бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег, увеличив срок его заключения до 17 лет и одного месяца. Об этом говорится в публикации на странице Федерального регионального суда четвертого округа в Twitter, передает УНН.

Дело, о котором идет речь, касается дома и земельного участка в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу. По версии правоохранительных органов, настоящим владельцем данной недвижимости является Лула да Силва, хотя официально она зарегистрирована на людей из его окружения. Следствие предполагает, что дом в Атибайе мог быть приобретен экс-президентом на незаконно полученные средства или передан политику частными компаниями в обмен на какие-то привилегии. Лула да Силва утверждал, что он действительно намеревался приобрести указанную недвижимость, однако ее владелец отказался ее продавать.

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Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму из-за связанных с коррупцией уголовных дел. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политика с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Бывший глава государства отвергает все предъявленные ему обвинения.

8 ноября политик вышел на свободу после того, как днем ​​ранее Федеральный верховный (конституционный) суд изменил действующую до этого момента практику исполнения наказаний, которая подразумевает заключение осужденного под стражу после отклонения апелляции на первичный вердикт. Благодаря этому экс-президент может несмотря на новый вердикт ждать на свободу рассмотрения всеми инстанциями уголовных дел, фигурантом которых он является.

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