Бывшего президента Бразилии Лула да Силва приговорили к 17 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Суд в Бразилии в среду отклонил апелляцию бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег, увеличив срок его заключения до 17 лет и одного месяца. Об этом говорится в публикации на странице Федерального регионального суда четвертого округа в Twitter, передает УНН.
Дело, о котором идет речь, касается дома и земельного участка в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу. По версии правоохранительных органов, настоящим владельцем данной недвижимости является Лула да Силва, хотя официально она зарегистрирована на людей из его окружения. Следствие предполагает, что дом в Атибайе мог быть приобретен экс-президентом на незаконно полученные средства или передан политику частными компаниями в обмен на какие-то привилегии. Лула да Силва утверждал, что он действительно намеревался приобрести указанную недвижимость, однако ее владелец отказался ее продавать.
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Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму из-за связанных с коррупцией уголовных дел. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политика с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Бывший глава государства отвергает все предъявленные ему обвинения.
8 ноября политик вышел на свободу после того, как днем ранее Федеральный верховный (конституционный) суд изменил действующую до этого момента практику исполнения наказаний, которая подразумевает заключение осужденного под стражу после отклонения апелляции на первичный вердикт. Благодаря этому экс-президент может несмотря на новый вердикт ждать на свободу рассмотрения всеми инстанциями уголовных дел, фигурантом которых он является.
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